Il ministro dell'Agricoltura: "Polemiche non servono a nessuno"

“Le polemiche non servono a nessuno. Le risposte le hanno già date i miei colleghi di partito, credo sia totalmente chiara la posizione di Fratelli d’Italia e del nostro governo in relazione agli accadimenti storici”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del protocollo d’intesa con la struttura commissariale per il sisma del 2016 a Roma, in relazione alle polemiche che hanno fatto seguito alle parole dell’onorevole Federico Mollicone sulla stagione delle stragi. Dato ciò, il ministro preferisce quindi “attenzionare le popolazioni colpite dal terremoto che vogliono tornare a vivere in luoghi ospitali per loro e a svolgere attività rilevanti per loro e anche per tutti noi”.

