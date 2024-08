Il segretario della Uil prima dell'incontro col ministro delle Imprese e del Made in Italy

“Eravamo rimasti in attesa di un’ulteriore convocazione per agosto dell’anno scorso, per sapere cosa faceva Stellantis e come arrivava a un milione di autoveicoli prodotti in Italia”. Lo ha dichiarato Pierpaolo Bombardieri, in ingresso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove, insieme agli altri sindacati, incontrerà il ministro Adolfo Urso per fare il punto del piano industriale del Paese, in particolare sulla siderurgia e l’automotive.

“Durante quest’anno non abbiamo avuto chiarezza da Stellantis e sul piano industriale e nel frattempo però l’Europa decide quali saranno le scelte di politica industriale dei prossimi mesi”, ha insistito il segretario generale della UIL che, sulle risorse, ha aggiunto: “Sappiamo che la manovra partirà da meno venti miliardi, sappiamo che la presidente della Commissione Europea entro 100 giorni farà un piano industriale per la decarbonizzazione. Vorremmo capire se il nostro governo discute con la Commissione questo piano, dove si troveranno i soldi e soprattutto cosa sarà dell’industria in Italia”.

