Saranno gli stessi iscritti e simpatizzanti a fare proposte che porteremo all'assemblea finale

“Il processo costituente del Movimento 5 Stelle sarà rivoluzionario. Mai un movimento politico si è messo in discussione così in profondità. Saranno gli stessi iscritti e simpatizzanti a fare proposte che porteremo all’assemblea finale. Anche così combatteremo l’astensionismo. Potrà anche essere integrata la carta dei valori.

Un incontro con Beppe Grillo in programma? Con Grillo ci siamo sentiti e continueremo a sentirci, eccetera. Abbiamo come avete visto dallo scambio epistolare una visione diversa ma ovviamente questo processo costituente non si fermerà. Grillo è fondatore e garante e questo nessuno glie lo toglierà.

Ma adesso non conta Grillo o Conte, contano gli iscritti e i simpatizzanti che riossigeneranno il movimento” sono le parole del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine del Consiglio nazionale del movimento nella sede di Via di Campo Marzio a Roma.

