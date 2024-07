A Montecitorio 162 voti favorevoli e 85 contrari. Ampia la rosa di interventi che compongono lo schema di decreto

La Camera, con 162 voti favorevoli e 85 contrari, ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul dl Infrastrutture, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. La seduta prosegue con l’esame del provvedimento.

Il decreto Infrastrutture contiene una serie di norme inizialmente inserite e poi estrapolate dal decreto sulle materie prime critiche. Dalle concessioni autostradali ai commissari, dal Ponte sullo Stretto di Messina fino al trasporto pubblico locale: è ampia la rosa di interventi disposti nei 6 articoli che compongono lo schema di decreto.

