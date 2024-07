La ministra del Turismo alle Cinque Terre

“Ringrazio i lavoratori e le aziende per il grande lavoro fatto, ma vorrei che questo fosse un esempio per tutte le altre strutture, dato il lavoro di squadra da parte delle istituzioni, che insieme hanno saputo fare squadra per arrivare a un risultato che anni fa era impossibile da immaginare”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanché, intervenendo all’inaugurazione della Via dell’Amore alle Cinque Terre, riaperta dopo 12 anni di lavori in seguito a una frana del 2012.

