Oltre alla ministra del Turismo, la richiesta ha coinvolto anche altre 16 persone, tra amministratori e sindaci di Visibilia Editore

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altre 16 persone, tra amministratori e sindaci di Visibilia Editore. Il reato ipotizzato, fa sapere la procura diretta da Marcello Viola in una nota, è quello di falso in bilancio per gli anni dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore Spa, dal 2016 al 2020 per Visibilia srl In liquidazione e dal 2021 al 2022 per Visibilia editrice srl.

Secondo l’ipotesi dell’accusa, la “corretta formazione dei bilanci avrebbe evidenziato una perdita del capitale sociale per Visibilia Editore a far data dal bilancio 2016, per Visibilia srl a far data dal bilancio 2014 e per Visibilia editrice srl a far data dal bilancio 2021″.

Bonelli (Avs): “Dimissioni subito”

“La ministra Santanchè metta le ali ma dal Governo. Necessarie dimissioni immediate, non può fare la ministra. Si dimetta per la sua incapacità e il modo imbarazzante con cui presiede il suo dicastero. Mandare i turisti a Cogne con l’elicottero? E chi paga, ma soprattutto, sono queste le priorità di chi ha subito danni da alluvione e che si trova senza strade e con case distrutte? Ecco spiegato perché la ministra Santanchè ha problemi con i bilanci. Ma il vero scandalo è la premier Meloni, che tollera che nella sua maggioranza ci siano deputati assenteisti e ministri rinviati a giudizio”. Così in una nota il deputato di Avs Angelo Bonelli.

Serracchiani (Pd): “Meloni cosa aspetta a chiedere dimissioni?”

“E ora basta! C’è un numero minimo di processi penali che convincano la presidente Meloni a chiedere le dimissioni della ministra Santanché? Giorgia Meloni, quando era a capo dell’opposizione, chiedeva dimissioni per molto meno. Evidentemente, però, quando sei al governo e si tratta dei tuoi compari di partito, l’idea cambia velocemente e si fa strame delle istituzioni”. Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd.

