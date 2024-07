Al centro: "Soluzione 'due Stati, due popoli', la liberazione degli ostaggi e il rispetto dei diritti umani a Gaza"

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha incontrato il Capo di Stato Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri Tajani al Quirinale. Lavorare per la soluzione ‘due Stati, due popoli’ e per la liberazione immediata degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, senza trascurare il rispetto del diritto umanitario a Gaza. Questi i temi principali discussi durante l’incontro. I tre hanno discusso della necessità di evitare rischi di allargamento del conflitto ed è stato confermato l’impegno umanitario italiano per Gaza e l’incremento degli aiuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata