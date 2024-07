Il ministro Musumeci chiarisce la scelta del nuovo capo dipartimento

Momento divertente nel corso della presentazione del nuovo capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che, insieme al ministro per politiche del Mare, Nello Musumeci, ha dato vita a una piccola gag. Mentre Ciciliano infatti ringraziava il predecessore è scivolato in un piccolo inciampo lessicale subito ripreso dal ministro: “Ringrazio l’ingegnere Curcio che ha lasciato una macchina in piena funzione, una macchina da guerra si direbbe”, ha infatti detto Ciciliano subito fermato dal ministro: “Stai attento che così ti diranno che sei bellicoso”. Dopo l’osservazione del ministro, Ciciliano ha poi rettificato: “Allora diciamo che ha lasciato una macchina operativa molto efficiente”.

