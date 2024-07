Il Presidente della Repubblica al Villaggio Olimpico

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Parigi per l’apertura delle Olimpiadi. Il capo dello Stato al Villaggio Olimpico ha incontrato le atlete e gli atleti dell’Italia Team, accolto dal Presidente del Coni Giovanni Malagò e dal Segretario Generale e Capo Missione Carlo Mornati. Dopo aver cantato l’inno di Mameli con loro, ha ricevuto in regalo una felpa dell’Italia Team dai portabandiera Gimbo Tamberi e Arianna Errigo. “Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. Affetto sincero che non dovete interpretare come una pressione. Sono convinto che gareggerete con grande impegno. Le medaglie saranno importanti, ma più importante è il senso dello sport che voi avete”, ha detto Mattarella. “Avete un messaggio da dare: in un mondo così complicato qui siete con atleti di tanti altri Paesi e potete mandare un messaggio di civiltà, di amicizia, di speranza di serenità internazionale”, ha aggiunto.

