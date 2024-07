Proteste durante il Consiglio dove è prevista la discussione dell’assestamento di bilancio

Flash mob delle opposizioni in Consiglio Regionale della Lombardia. I consiglieri di Pd, Avs e Patto Civico, hanno esposto striscioni e cartelli pochi minuti prima dell’inizio della seduta nella quale è prevista la discussione dell’assestamento di bilancio. “Le promesse mancate di Regione Lombardia non finiscono mai: aiuti ai piccoli comuni, case di comunità, sostegno alle persone con disabilità, zero case vuote, trasparenza, sostegno alla sanità pubblica, cup unico, borse di studio garantite, sostegno ai lombardi alluvionati”.

