La presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno: "Soddisfazione per sintesi e coesione"

Una intesa politica sulla riformulazione, in senso restrittivo, degli emendamenti di Forza Italia sul decreto carceri è stata trovata al vertice di maggioranza in Senato con il ministro Carlo Nordio e la presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno. “Abbiamo individuato alcune sintesi sugli emendamenti per una soluzione condivisa sugli schieramenti, circoscrivendo un po’ alcuni emendamenti di Forza Italia, per una ampia condivisione. Sono stati un po’ ristretti”, ha spiegato Bongiorno, aggiungendo che “la maggioranza è coesa”. La commissione è sospesa per i lavori d’Aula. “Esprimiamo soddisfazione per la sintesi e la coesione in maggioranza“, ha poi aggiunto Bongiorno, cui fa eco il viceministro Francesco Paolo Sisto. Gli emendamenti di Forza Italia puntano a deflazionare il carcere con misure su semilibertà, affidamento in prova e domiciliari. “Si è trovata una sintesi politica soddisfacente per tutti – ha aggiunto Sisto -. Siamo in fase di riformulazione”.

