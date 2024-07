Il ministro dopo la contrarietà di FdI alla rielezione della presidente della Commissione: "Le forze politiche fanno cosa ritengono più opportuno"

“Non c’è nessuno strappo“. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’assemblea di Coldiretti a Roma, a chi gli chiede se il voto contrario di FdI alla rielezione di Ursula Von Der Leyen abbia aperto uno strappo interno alla coalizione di maggioranza italiana. “Le forze politiche votano nel parlamento europeo come ritengono più opportuno, il governo italiano è coeso e compatto nel chiedere uno spazio importante per una Nazione fondatrice dell’Europa” e “siamo convinti che lo avrà all’interno del quadro di gestione europeo che in termini di assetti politici non corrisponde alle dinamiche nazionali”, ha sottolineato il ministro.

