Il capogruppo al Senato del Pd: "In vista delle prossime regionali passare da parole a fatti"

“Penso che il 9 giugno abbia parlato per tutti: i risultati elettorali evidenziano un’indicazione di rotta”. Così Francesco Boccia, capogruppo al Senato per il PD, a margine dell’assemblea nazionale di Coldiretti a Roma, in merito all’apertura di Matteo Renzi a dialogare con le forze di centrosinistra, Movimento 5 Stelle compreso, per la creazione di un campo largo. “Ora però bisogna praticare l’unità e bisogna vederlo nelle regioni. Andiamo al voto in Emilia Romagna, Umbria e speriamo anche in Liguria presto, le forze politiche che si rivedono dentro il progetto unitario dei progressisti devono essere conseguenti e passare dalle parole ai fatti”, ribadisce il senatore dem, che poi affonda sul doppio ruolo di Giorgia Meloni, sia leader dei conservatori europei che premier: “Io in questi 22 mesi ho visto una Giorgia Meloni in un solo ruolo, quello di capo di partito. Mi auguro per questo Paese che inizi a fare presto la presidente del Consiglio di tutti, però, non di una parte residuale e, penso, minoritaria del Paese”.

