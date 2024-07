Il presidente della Repubblica: "Che le relazioni tra Brasile e Italia siano nuovo punto di partenza"

(LaPresse) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un discorso al Centro Brasiliano per le relazioni internazionali di Rio de Janeiro nel corso della sua visita ufficiale in Brasile. “A Roma si sta già lavorando all’organizzazione della dodicesima conferenza: Italia, America Latina e Caraibi, nel 2025. Un ulteriore momento di dialogo, nonché di sintesi delle relazioni tra i nostri Paesi” ha detto il Capo dello Stato. “Sappiamo di poter contare sul contributo del Brasile, in termini di contenuti e di partecipazione per dare alla conferenza esiti importanti” ha sottolineato Mattarella, citando il diplomatico brasiliano Sérgio Vieira de Mello. “Ci auguriamo che le relazioni tra Brasile e Italia possano rappresentare un nuovo punto di partenza” ha concluso Sergio Mattarella.

