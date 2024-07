Il Presidente della Repubblica ha visitato un centro di accoglienza per le famiglie sfollate

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di Stato in Brasile, oggi a Porto Alegre, nella regione del Rio Grande do Sul, ha visitato un centro di accoglienza per le famiglie sfollate dopo le alluvioni che hanno colpito l’area. “Sono qui per testimoniare la vicinanza dell’Italia al Rio Grande do Sul per quel che è avvenuto nel mese di maggio. Il numero delle vittime, la gravità dei danni hanno colpito la nostra pubblica opinione. E noi abbiamo tante cose in comune tra brasiliani e italiani: la sensibilità, la cultura e rapporti personali. Ci tenevo a venire qui per esprimere la nostra vicinanza, la solidarietà e il nostro sostegno, nell’amicizia così forte che ci lega. Tanti italiani sono venuti qui, sempre accolti a braccia aperte e generosamente, anche Giuseppe Garibaldi”, ha affermato Mattarella.

