Dall'audizione del procuratore di Venezia emergono infiltrazioni anche in Veneto

Dall’audizione in Commissione Antimafia del procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, “emerge la conferma del fatto che questa Commissione aveva già esplicitato e che presto espliciteremo in una relazione per il parlamento, e cioè che la ‘Ndrangheta non è solo Sud, anzi ad oggi la ‘Ndrangheta è principalmente alla ricerca dei soldi, e quindi si sposta al Nord. È molto presente in Veneto, nello specifico abbiamo a Verona, Padova e a Venezia infiltrazioni legate alla cosca dei Grande Aracri e degli Arenani Coscia, quindi parliamo del territorio del crotonese, ma purtroppo ne abbiamo di tante tipi, e anche altre famiglie di ‘Ndrangheta, ma anche altre mafie, come quella albanese, quella legata alla camorra e anche quelle straniere non solo albanesi, ma nigeriane ad esempio”, ha detto la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo a margine dell’audizione del procuratore di Venezia Bruno Cherchi a Palazzo San Macuto.

