Il ministro degli Esteri: "Serve unità di intenti nella lotta contro la violenza"

“Noi abbiamo espresso all’ambasciatore americano la vicinanza agli Usa, una grande democrazia, nostro principale interlocutore nello scenario internazionale. Io credo che i segnali che arrivano dagli Usa, da parte di Trump e Biden, siano quelli che vanno nella direzione giusta, cioè quella di abbassare i toni“. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della conferenza ‘Spazio, Italia- Africa’ in programma alla Farnesina. “Vale a dire, verso una unità di intenti nella lotta contro la violenza e per una campagna che sia all’insegna del confronto e del contrasto politico, ma mai personale. Perché si combattono le idee, mai le persone: questo non vale solo negli Usa, ma in tutto il mondo”, ha sottolineato Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata