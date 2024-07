Il ministro degli Esteri a margine della conferenza 'Spazio: Italia-Africa' a Roma

“Abbiamo una serie di nomi che possiamo proporre. L’Italia è pronta ad offrire alla Nato dei nomi di qualità, esperti che possono lavorare affinché la Nato possa essere protagonista anche sul fianco sud. L’Alleanza Atlantica non è soltanto un’alleanza militare, ma anche politica, e può dare certamente dei contributi fondamentali per la stabilità e la crescita anche sul fianco sud, che per noi riveste una fondamentale importanza”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della conferenza ‘Spazio: Italia-Africa’, in programma lunedì e martedì a Roma.

