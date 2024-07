Lo si apprende al termine della conferenza capigruppo della Camera

Camera e Senato si impegnano a trovare entro la fine di luglio una data per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Rai. Lo si apprende al termine della conferenza dei capigruppo della Camera. A Montecitorio, lo spazio per il voto del Cda sarà trovato presumibilmente in una sospensione dei lavori per fiducia.

