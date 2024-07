Lo hanno presentato Cgil, Uil, Anpi e i leader di Pd, M5S, Avs, Più Europa, Iv, Rifondazione comunista

Continua la battaglia si sindacati e opposizioni contro la riforma sull’Autonomia differenziata. “Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, ‘Disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’?”, chiede il quesito presentato in Cassazione da 34 sigle tra le quali Cgil, Uil, Anpi e i leader di Pd, M5S, Avs, Più Europa, Iv, Rifondazione comunista per abolire la legge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata