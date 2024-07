L'appello del ministro alle Infrastrutture e ai trasporti

“La politica deve essere unita per non fermare la realizzazione di infrastrutture strategiche per il Paese. Dobbiamo recuperare anni di no e di ritardi”. Così il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, giunto a Salerno per l’inaugurazione dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi.

