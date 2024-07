La Presidente della Commissione Antimafia è intervenuta a margine della visita all'IPM Beccaria di Milano

(LaPresse) “Tutte le estati la questione carceri diventa esplosiva. Siamo venuti al Beccaria non solo a seguito dei fatti avvenuti nei mesi scorsi, ma perché è intendimento della Commissione fare un lavoro che porti anche in queste strutture – dove si cerca di fare un percorso di riabilitazione – un segnale che possa dire a questi ragazzi che facendo un percorso di reinserimento possono migliorare la loro vita, fare scelte diverse e avere un futuro diverso”. Così la Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo a margine della visita all’IPM Beccaria di Milano. “Sono tutti ragazzi che già hanno imparato a fare un mestiere, c’è quindi l’aspetto della formazione, che verrà ampliato e ancora più finanziato, oltre al fatto che verranno mandati 44 nuovi agenti, cosa che è assolutamente necessaria, perché insieme alla formazione e alla prevenzione, bisogna mettere in sicurezza questa struttura”, ha aggiunto Colosimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata