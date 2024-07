(LaPresse) Il ministro del Lavoro Marina Calderone ha presentato i dati pubblicati dall’osservatorio dell’INPS. L’analisi ha esaminato i primi sei mesi di operatività dell’assegno di inclusione e delle misure in supporto alla formazione al lavoro che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza. “Per quanto riguarda l’assegno di inclusione e il supporto per la formazione al lavoro gli interventi sono massivamente concentrati al Sud: la regione che ha il maggior numero di assegni è la Campania, seguita dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Calabria”, ha affermato la ministra. “Questo vuol dire che le misure che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza con due percorsi differenti stanno funzionando anche bene” e ha sottolineato anche come “l’assegno di inclusione è più generoso in termini di importo di quanto non lo fosse il Reddito di Cittadinanza, visto e considerato che per quanto riguarda il mese di giugno l’importo medio è di 618 euro, a cui si aggiungono l’assegno unico familiare e poi anche le altre misure”, ha concluso.

