Così il vicesegretario della Lega ai giornalisti davanti all'ingresso della Camera

“La maggioranza è solida. Nonostante le preghiere di alcuni giornali di sinistra e di tanti comunisti che purtroppo gufano contro questo governo, noi governeremo per i prossimi tre anni e speriamo di governare per i prossimi cinque con il centrodestra unito in Italia”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa sulla tenuta della maggioranza di governo in Italia dopo l’ingresso del Carroccio nel gruppo europeo dei Patrioti di Orban. “Sicuramente non cadremo o non andremo in difficoltà per polemiche strumentali coordinate ad arte nei nostri confronti da giornali che chiaramente sono di ambienti non di centrodestra”, sottolinea. Sulle parole di Antonio Tajani, che si è definito patriota ma europeista precisa: “Tajani si sente patriota, mi fa piacere, e si sente europeista. Io mi sento patriota e non mi sento tanto europeista rispetto a questa Europa che non ha fatto, dal mio punto di vista, gli interessi dell’Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata