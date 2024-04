Il vicesegretario del partito dopo le parole di Umberto Bossi a Gemonio sulla necessità di un nuovo leader per il Carroccio

“Ne parleremo quando ci sarà il congresso. Se si candida Salvini, io voto Salvini. Dal mio punto di vista, Salvini ha fatto qualcosa che entrerà nei libri di storia. Tra poche settimane si approverà l’autonomia, secondo me Salvini è imprescindibile, perché ha portato la Lega al centro della politica italiana. Io credo che giocheremo un ruolo importante anche in Europa. Bossi ha fondato il partito, ma senza Salvini in questo momento la Lega non esisterebbe. Salvini era imprescindibile fino a ieri, è e sarà imprescindibile per i prossimi anni”. Così a LaPresse il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, dopo le parole di Umberto Bossi a Gemonio sulla necessità di un nuovo leader per il Carroccio.

