La soddisfazione della segretaria dem dopo l'affermazione alle urne del Nuovo Fronte Popolare. Conte: "Premiata la proposta progressista"

La soddisfazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo i primi risultati del secondo turno delle elezioni legislative in Francia, che a sorpresa vedono la sinistra del Nuovo Fronte Popolare (NFP) prima forza politica mentre solo terza l’estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen. “Risultato straordinario per la sinistra unita e una bella risposta di partecipazione. La destra si può battere“, ha detto Schlein in una nota.

Conte: “Premiata proposta progressista, segnale a tutta Ue”

Esprime approvazione per il risultato delle urne anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che su X scrive: “La grande partecipazione del popolo francese premia la proposta popolare e progressista di chi non ha mai avuto dubbi sulla pace, sulla difesa dei diritti sociali e sulla tutela dei più fragili. Un segnale di spinta democratica che oggi parla all’Europa intera“.

