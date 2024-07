Il presidente dei deputati forzisti: "La destra che corre da sola è estrema e destinata a perdere"

Continuano le reazioni della politica italiana all’affermazione a sorpresa della sinistra del Nuovo Fronte Popolare alle elezioni parlamentari in Francia, dove la destra del Rassemblement National è risultata solo la terza coalizione. Dopo la soddisfazione espressa da Pd e Movimento 5 Stelle, queste sono invece le parole del presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli: “Le elezioni francesi dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che la sinistra vince se non c’è un centrodestra con un centro forte. La destra che corre da sola è estrema ed è destinata a perdere sempre. Il successo delle sinistre in Francia è un monito che deve essere ben recepito anche da noi. Ecco perché il ruolo di Forza Italia è fondamentale per impedire la vittoria delle sinistre in Italia”, ha scritto Barelli in una nota.

