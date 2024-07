Il leader M5S: "Istituiamo omicidio su lavoro e rimediamo a decreto flussi ‘24"

“Dobbiamo estirpare la piaga del caporalato. Abbiamo bisogno di tanti nuovi ispettori per rafforzare i controlli”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a margine della manifestazione nazionale indetta dalla CGIL a Latina per continuare a denunciare il caporalato e dare solidarietà al bracciante Satnam Singh.

“Mi chiedo: sono stati stanziati 200 milioni nel PNRR per rimuovere tutti gli insediamenti abusivi nei campi, ma non è stato fatto ancora nulla, eppure è passato ormai del tempo”, affonda l’ex premier, che poi ribadisce: “Il Movimento 5 Stelle propone l’istituzione dell’omicidio sul lavoro. Il caso di Satnam Singh è emblematico delle responsabilità di un datore di lavoro che lo ha lasciato morire. L’introduzione di questo nuovo reato non è più rinviabile”. Infine, Conte conclude: “Il decreto flussi del 2024 è stato un fallimento, dobbiamo provvedere a rimediare”.

