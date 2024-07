Il vicepremier: "Se è tutto vero ci sarà una inchiesta”

“Nuova inchiesta su Chico Forti? Non commento un articolo di giornale. Se è vero, ci sarà un’inchiesta della magistratura, ma non commento cose di cui non so nulla. Io sono sempre garantista, non è che un articolo di giornale è la verità. Magari potrà pure essere, ma la verità non è un articolo di giornale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, commentando il nuovo filone emerso dai giornali su Chico Forti a margine di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia a Roma.

Il ministro ha poi commentato il risultato delle elezioni inglesi: “Risultato scontato. Si conferma che la vittoria appartiene a chi è più moderato. I laburisti, quando avevano posizioni di estrema sinistra, hanno sempre perso. Adesso ha vinto un uomo che mi pare segua il percorso di Tony Blair”, ha rimarcato il segretario di Forza Italia, che ha aggiunto: “Si sa che i conservatori avevano concluso il loro ciclo di governo”.

