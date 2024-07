Il ministro dell'Agricoltura: "È un autorevole esponente della nazionale, può dire quello che ritiene più opportuno"

“Le parole di Mattarella? Non commento le parole del presidente della Repubblica, è un autorevole esponente di questa nazione, può dire e pensare quello che ritiene più opportuno e noi possiamo solo leggere“. Così il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, rispondendo ai giornalisti a margine di ‘Piazza Italia’, la kermesse romana di Fratelli d’Italia, in piazza Vittorio, in merito alle affermazioni del capo dello Stato sul premierato. Mattarella, in occasione della settimana sociale dei cattolici a Trieste, ha detto che “non esiste una democrazia della maggioranza, sarebbe una contraddizione” e che “non si può ricorrere a semplificazioni di sistema o a restrizioni di diritti ‘in nome del dovere di governare’“.

