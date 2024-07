Il deputato smentisce quanto sarebbe emerso dall'inchiesta di Fanpage: "Non è nel mio costume, la mia storia parla per me"

Il deputato di Fratelli d’Italia e presidente di federazione per il Lazio Paolo Trancassini commenta le immagini dell’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale, in cui sarebbe stato filmato mentre salutava un militante con il saluto gladiatorio. “La lettera di Giorgia Meloni mi sembra chiara. È la linea del partito quindi sarà quella. Non vedo cosa ci sia da commentare. Il video dove farei il saluto gladiatorio? È assolutamente ridicolo e sicuramente farò un’azione legale. Io sono arrivato alle 17:30 e sono andato via alle 18:30. Ho partecipato all’inaugurazione di una sede politica e ho parlato dieci minuti d’Europa. Non ho partecipato a nessun saluto. Non è nel mio costume e la mia storia parla per me. Gli accostamenti che ha fatto chi ha fatto il servizio non fanno bene al servizio stesso. Io non faccio saluti romani nè saluti gladiatori. Non è il mio e lo vedremo in tribunale”, lo ha detto a margine della manifestazione del partito Piazza Italia a Roma.

