Il ministro della Protezione Civile al Forum 'Mare ed energia, il tesoro del Nuovo Sud'

Nello Musumeci ritiene “legittima” la richiesta di referendum sulla riforma dell’Autonomia differenziata. “L’importante è che non si dica che si tratti di una legge che divida l’Italia. Lo dico da meridionale di Sicilia. L’Italia è divisa da trent’anni”, ha detto il ministro della Protezione Civile a margine del Forum organizzato da ‘Il Mattino’ dal titolo ‘Mare ed energia, il tesoro del Nuovo Sud’. “Dopo la Cassa per il Mezzogiorno si è tornati ad una diseguaglianza veramente impressionante, c’è un divario profondo tra il Centro-Nord e il Sud, non lo abbiamo scoperto ora. Allora cosa dobbiamo spaccare più di quanto non sia già spaccata, semmai dobbiamo lavorare per ricucirla e quindi far uscire le Regione del Sud dall’idea che tutto deve darci Roma, che noi partiamo svantaggiati perché siamo piccoli e neri, perché abbiamo la sindrome di Calimero. Il Sud sta crescendo”, ha aggiunto.

