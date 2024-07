Il ministro dell'Economia dopo il via libera dell'Ue alle nozze tra Ita Airways e Lufthansa

L’Unione europea ha dato il via libera alle nozze tra Ita Airways e Lufthansa. “Oggi chiudiamo positivamente una annosa, storica, vicenda, quella di Alitalia e poi Ita, che per 40 anni ha contraddistinto anche il dibattito anche nella pubblica opinione”, ha detto Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Roma. Una soluzione “positiva” che “avviene con Lufthansa, cioè un operatore che ci conforta sulla possibilità di sviluppare il traffico aereo da e per l’Italia”, ha sottolineato il ministro dell’Economia, osservando che nonostante il “percorso travagliato e difficile”, a distanza di un anno dall’incontro avvenuto sempre a via XX Settembre con l’Ad tedesco Carsten Spohr, l’operazione è un “grande successo italiano ed europeo”.

