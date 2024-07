Il provvedimento, in scadenza il 6 luglio, era stato già approvato dal Senato

La Camera, con 160 voti favorevoli, 90 contrari e 3 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Il provvedimento, in scadenza il 6 luglio, era stato già approvato dal Senato.

