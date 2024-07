Malan: "Necessario adempiere a quanto prevede la legge"

“C’è una legge approvata a marzo che impone l’istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione del Covid. A causa di una mancata segnalazione da parte dei gruppi di opposizione non si può ancora procedere. A questo punto vogliamo sottolineare che è necessario adempiere a quanto la legge prevede e cioè la possibilità di istituire una commissione di inchiesta su cose di interesse collettivo. La gestione del Covid interessa tutti noi sia sulla questione sanitaria,sia sulle scelte prese, ma anche sui soldi spesi e i modi in cui sono stati spesi”. Lo ha detto Lucio Malan a margine di un flash mob promosso davanti alla Camera dai deputati e senatori di Fratelli d’Italia per chiedere l’istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione del Covid. “Qualora dovesse permanere questo attegiamento di ostruzionismo – ha aggiunto Foti – noi chiediamo,secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge stessa al presidente del ASenato e al presidente della Camera di istituire la commissione di inchiesta”.

