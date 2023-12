Lo ha ribadito il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia

“Il Mes va messo nel quadro di stabilità”. Lo ha ribadito il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia Lucio Malan, che in merito alla calendarizzazione della discussione alla Camera prevista per il 14 ha risposto: “Credo che difficilmente si chiuderanno le trattative sul patto di stabilità in due-tre giorni”. Malan è intervenuto anche sul recente rapporto di Frontex, che certifica il record di sbarchi in Italia nel 2023: “È un momento difficile, perché la situazione in Africa è molto instabile, però nel complesso nelle ultime settimane c’è stata una riduzione”.

