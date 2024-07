Così il ministro della Giustizia: "Si segua strada detenzioni alternative"

“Quello dello sconto di pena è un problema di cui si è discusso. Io personalmente non sono d’accordo sugli sconti di pena, che sono sempre una sorta di sconfitta dello Stato se lo sconto di pena significa non un atto di generosità ma un atto di resa di fronte a una situazione che giudico tollerabile. Penso, invece, che si debba seguire la strada delle detenzioni alternative sia per i casi di reati minori sia per i tossicodipendenti: puntiamo moltissimo sulle comunità”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine dell’inaugurazione della sede di Milano del Tribunale unificato dei brevetti.

