Il leader M5S a Napoli a margine di un convegno del Pride Park

“Giorgia Meloni ieri al Consiglio Europeo ha condannato l’Italia all’irrilevanza rispetto al nuovo governo europeo“. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a Napoli per un convegno organizzato nell’ambito del Pride Park al quale partecipano anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La premier, con riferimento alle nomine per i ruoli di vertice nella nuova Ue, si è astenuta sulla conferma di Ursula von der Leyen alla Commissione Europea e ha votato contro Kaja Kallas e Antonio Costa rispettivamente come Alto Rappresentante Ue per gli Affari Esteri e presidente del Consiglio Europeo. “In campo interno, rispetto all’inchiesta di Fanpage, Meloni condanna l’inchiesta, anziché ripulire le sezioni giovanili del partito da queste odiosi comportamenti di nostalgie nazifasciste“, ha aggiunto il leader pentastellato.

