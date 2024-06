L'ex parlamentare grillino: "Siamo dalla parte giusta della Storia"

Alessandro Di Battista ha consegnato al Senato le circa 80mila firme che ha raccolto per una legge di iniziativa popolare volta al riconoscimento dello stato di Palestina: “Un messaggio per il presidente La Russa? È qui che ci sta per accogliere, vorrà lui contare di persona una a una le schede perché particolarmente sensibile alla causa palestinese”, ha detto l’ex parlamentare grillino, ribadendo: “Si è visto da come ha sposato la causa, da quante parole è riuscito a spendere a favore di un popolo intero massacrato, a cominciare da quasi 20mila bambini assassinati dagli amici suoi“. E ha concluso: “Tra 30 anni, dei ragazzi che non sono ancora nati ci domanderanno ‘Ma dove eravate mentre si consumava il genocidio del popolo palestinese?‘. Ecco, questa piccola e grande associazione composta da migliaia di volontari stava dalla parte giusta della Storia“.

