L'ex parlamentare pentastellato: "Von der Leyen soffia sul fuoco della guerra in Ucraina e non dice nulla sul massacro dei palestinesi"

“Tajani e Meloni, oltre a essere politicamente vigliacchi, sono particolarmente ignoranti sulle questioni mediorientali. Dovrebbero studiare, oltre a tirare fuori un po’ di coscienza, posto che ne abbiano ancora una. Io non so come la Meloni riesca a dormire di notte mantenendo un silenzio osceno e stomachevole di fronte a una strage di bambini. Quando non sanno cosa dire tirano fuori la frase ‘Due popoli due Stati’. Bene: riconoscete lo Stato di Palestina“. Così Alessandro Di Battista in merito al conflitto a Gaza, a margine della manifestazione a Roma con cui ha presentato le circa 80mila firme raccolte per una legge di iniziativa popolare volta al riconoscimento dello Stato di Palestina. “L’esistenza di Israele non è in pericolo, grazie a Dio, è in pericolo l’esistenza del popolo palestinese”, ha aggiunto l’ex parlamentare grillino, che poi ha sottolineato: “Ci stiamo avvicinando a una nuova guerra in Libano, perché l’obiettivo di Israele è allargare il conflitto per mantenere al potere questa banda di volgari assassini”. Di Battista ha anche criticato il bis di Ursula von der Leyen alla Commissione Europea, affermando che la leader dell’Euroesecutivo “ha soffiato sul fuoco della guerra in Ucraina e non dice nulla rispetto al massacro dei palestinesi. Vedete quanto è ipocrita questo mondo: 14 sanzioni nei confronti di Putin e neanche un pacchetto di sanzioni nei confronti di Israele che è a processo per genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia. È una cosa vomitevole“. Poi ha concluso: “Oggi gli stessi che per due anni hanno parlato di invasione russa stanno zitti rispetto a un tentativo di colonizzazione, pulizia etnica e genocidio commesso da chi colonizza e occupa territori non propri che sono appunto gli israeliani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata