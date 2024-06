Arrivato il parere negativo della Bilancio. La segretaria del Pd: "Mi illudevo che fosse una priorità condivisa"

La commissione Bilancio della Camera ha dato parere negativo alla proposta di legge a prima firma Elly Schlein sul Sistema sanitario nazionale. Il provvedimento, bocciato dalla maggioranza, viene spiegato, per un “problema di coperture”, è arrivato nell’Aula di Montecitorio con il parere negativo della Bilancio. “Dopo questo voto – spiegano i dem – in Aula è stato dato parere negativo su tutti gli articoli in modo tale da affossare la legge”.

Camera respinge ritorno in commissione pdl, Schlein ‘gettate maschera’

La Camera ha respinto la richiesta di rinvio in commissione della pdl a prima firma Elly Schlein ‘Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità’. La richiesta era stata fatta dalla capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, dopo lo stop in commissione Bilancio sulla proposta di legge. “Care colleghe e così, definitivamente state gettando la maschera. Sono mesi – ha detto in Aula la segretaria dem – che vi diciamo che state smantellando la sanità pubblica e con questo voto lo certificate”.

Schlein: “Avanti su grande battaglia, a maggioranza non interessa”

“Mi illudevo che fosse una priorità condivisa. Questo dimostra la vostra coerenza nell’avversione al diritto alle cure, che sono un diritto, non un privilegio per chi può permettersele. Questa legge avrebbe permesso di intervenire meglio anche per le persone non autosufficienti” e “di mettere più risorse sulla sanità mentale. Noi avevamo fatto questa proposta, ve lo confesso, per provare a lavorarci insieme in questo Parlamento, si chiama Parlamento per questo. Se non andava bene questa copertura vi chiedo se non potevamo insieme cercarne un’altra. Noi insisteremo ad andare avanti in tutto il Paese su questa grande battaglia. Evidentemente, a voi” della maggioranza “del diritto alla salute non interessa granché” ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata