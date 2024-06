Foto Instagram

Chiesti chiarimenti al ministro dell'Interno sulla adunata di Azione studentesca e Azione universitaria

“Lo scorso 20 giugno alcuni giovani di Azione Studentesca e Azione Universitaria si sono dati appuntamento sui Colli Euganei per celebrare con ‘Croci celtiche’, falò, ‘boia chi molla’ e canti fascisti il solstizio d’estate, il ‘sol invictus’, con slogan dichiaratamente fascisti tra cori che inneggiano al Duce e saluti romani. Le immagini che arrivano da Teolo, in provincia di Padova, sono gravi e inquietanti e rappresentano a tutti gli effetti ritualità fasciste in piena regola”. Lo scrivono la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella e il capogruppo in commissione Giustizia Devis Dori in una interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Fino ad ora il Governo non ha mai preso posizione e non ha riconosciuto che esiste il problema di apologia del fascismo esistente tra alcune associazioni giovanili e studentesche di Fratelli d’Italia, come ha dimostrato anche un recente reportage di Fanpage. Chiediamo – aggiungono – che il ministro Piantedosi esca dall’immobilismo dia attuazione alla Costituzione scioglimento le organizzazioni di stampo neofascista”.

