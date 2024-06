Il vicepremier: "La loro politica ambientale ha provocato danni enormi"

Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani chiarisce la posizione del partito in merito alle nomine in discussione in questi giorni in Parlamento europeo. “Bisogna avviare un dialogo con i conservatori. Noi siamo disposti a votare von der Leyen anche con i socialisti, ma mai con i Verdi. Per noi diventerebbe impossibile votare un accordo con i Verdi”, ha spiegato Tajani. “Chiediamo al Ppe di aprire un dialogo, mi preoccupano certo più i Verdi dei Conservatori. I Verdi hanno una politica ambientale che ha provocato danni enormi alla nostra economia. Mi preoccupano pure dal punto di vista sociale. Sono contro ogni ipotesi negazionista come lo sono anche alcune forze di estrema destra ma le parole di Giorgia Meloni oggi sull’ambiente sono state chiare”, ha concluso Tajani.

