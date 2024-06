Il leader M5S alla premier: "Basta con questo finto vittimismo, guerra civile scatenata da voi"

“È un momento cruciale per l’Europa ma la discussione che farete in Consiglio europeo non cambierà strada. Presidente non la invidiamo perché lei da una parte è tentata di appoggiare quella sinistra con cui ha detto di non voler fare inciuci e dall’altra di essere per una volta coerente ma ininfluente nel nuovo governo europeo. Bel dilemma, Meloni incoerente o ininfluente“. Così il leader M5S Giuseppe Conte intervenendo nel corso delle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

“Si ritrova in mezzo a due vicepremier: Tajani che i caminetti li ha fatti, Salvini che li contrasta in tutti i modi. Non so con quale capacità di dialogo riuscite a parlarvi. Conviene sacrificare ancora una volta la coerenza, vada in Europa a prendersi un incarico di prestigio, il ruolo che spetta all’Italia. Magari stavolta non affidiamolo a un parente o a un sodale di partito, ma a una persona competente”, ha aggiunto.

Conte a Meloni: “Stop finto vittimismo, guerra civile scatenata da voi”

“Presidente Meloni è il caso di smetterla con questo finto vittimismo, la ‘guerra civile’ l’avete scatenata voi in questa aula con un pestaggio in piena regola” attacca il leader M5S. “Con l’autonomia differenziata lei sta realizzando la secessione, realizza i sogni di Bossi e calpesta il tricolore” conclude Conte.

