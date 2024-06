L'ex pentastellato venerdì presenterà una raccolta firme per il riconoscimento dello stato di Palestina

Alessandro Di Battista esclude un suo ritorno nel Movimento 5 Stelle e anche l’intenzione di creare alternative al partito di cui è stato in origine uno dei volti più noti e attivi. “Dai giornali inesattezze e fake news su di me”, sottolinea l’ex deputato pentastellato entrando nella sede della Stampa Estera a Roma. Di Battista ha organizzato per venerdì una manifestazione all’esterno del Senato: “È la consegna delle firme che raccogliamo da sei mesi (per il riconoscimento dello stato di Palestina, ndr)”, ci tiene a precisare uno dei grandi ex M5S smentendo anche la presenza di Virginia Raggi: “Ci ha dato una mano, ma lei fa parte del Movimento e non credo ci sarà”. “Movimento in difficoltà? Affari loro”, commenta ancora Di Battista. “Io l’ho lasciato tre anni fa e non ho intenzione di tornarci, non mi mancano i Palazzi”, ha aggiunto. “Costruire una forza alternativa? Non è il momento per me, non sto pensando a questo. Quando abbiamo creato ‘Schierarsi’ l’abbiamo fatto per permettere a tanti cittadini di fare politica dal basso”, spiega Di Battista.

