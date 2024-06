Il vicesegretario della Lega: "Bossi dovrebbe parlare di più con Salvini"

“Se ci sono persone che passano il loro tempo a insultare il segretario del partito è chiaro che vengano allontanati in quanto non sono più rappresentanti del partito“. Lo dichiara Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, ai cronisti in ingresso alla Camera dei Deputati. “Se Bossi parlasse più con Salvini e meno con certe persone sarebbe meglio per lui, la Lega, per l’Italia e per l’Europa“, aggiunge l’esponente del Carroccio. “Tra cui anche i due espulsi? Beh sì, uno di questi, per interposta persona avrebbe detto che Bossi ha votato un altro partito. Bossi non ha mai confermato quello che ha detto questa interposta persona”, sottolinea Crippa. “Sulla nomina di Ursula von der Leyen noi l’abbiamo detto fin da sempre: noi in questa Europa, con i socialisti e con persone che non fanno gli interessi di questo Paese non ci stiamo e non prendiamo accordi”, ha commentato il numero due di Salvini sulle alleanze europee. “Se chiederemo a Tajani di evitare ‘inciuci’ con i socialisti? Noi abbiamo chiesto al Centrodestra italiano ed europeo di provare a fare una maggioranza tutti insieme per provare a cambiare quest’Europa“. Quando gli viene fatto notare che mancano i numeri, Crippa risponde: “I numeri non ci sono ma si possono trovare. Come? Innanzitutto con la volontà di farlo. Non c’è questa volontà in Tajani? Non abbiamo visto nel PPE la volontà di farlo, almeno per ora”, insiste Crippa, che poi conclude: “La Lega è un partito autonomista, conservatore e di destra“.

