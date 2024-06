La candidata del centrosinistra ha vinto le elezioni amministrative al ballottaggio

Sara Funaro acclamata dalla folla in piazza della Signoria, a Firenze. La candidata del centrosinistra ha vinto al ballottaggio delle elezioni amministrative contro Eike Schmidt, rappresentante del centrodestra, diventando così la prima sindaca donna del capoluogo toscano. “Questa vittoria non è la vittoria di Sara ma è la vittoria di tutte e tutti noi, per cui fatevi un grandissimo applauso”, ha detto Funaro.

