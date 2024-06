"La passione e la militanza possono cambiare la storia", sottolinea il neo europarlamentare del Pd

“Quale messaggio lancia la festa dell’unità? Che la passione e la militanza possono cambiare la storia, lo abbiamo visto in campagna elettorale”. Così a LaPresse Nicola Zingaretti, commentando l’avvio della Festa dell’Unità di Roma in programma alle Terme di Caracalla dal 22 giugno al 14 luglio. “E’ un modo per finanziare la politica con le mani pulite, grazie alla passione dei militanti. E non lo possono dire tutti”, conclude l’europarlamentare neoeletto. All’interno dello spazio allestito è possibile trovare banchetti di varie associazioni, tra cui Amnesty International, stand di prodotti solidali, ma anche il palco che vedrà protagonisti in diverse serate la comunità LGBTQIA+ , biliardini e spazio per mangiare e bere in compagnia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata