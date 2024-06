L'ex presidente della Camera a margine dell'evento 'Verso una svolta autoritaria?' a Roma

Roberto Fico, a margine dell’evento ‘Verso una svolta autoritaria?’ organizzato a Roma, ha criticato il ddl sull’autonomia differenziata: “Siamo preoccupatissimi per l’approvazione di questo provvedimento, perché svuota il senso della nostra Repubblica e attacca dritto in faccia il Sud Italia, mettendo in difficoltà tutto il paese”.

Più polemico, invece, sulle parole di Beppe Grillo in merito al risultato elettorale dei 5 Stelle: “Stiamo lavorando sull’autonomia e siamo contro il premierato, rimango su questo. Stiamo lavorando in parlamento, facendo un lavoro a tutto tondo, perché abbiamo avuto una bellissima piazza in Piazza Santi e Apostoli”, ha detto Fico aggirando la domanda del giornalista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata