Le parole di Carmine Alfano, direttore della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica dell'Università di Salerno, denunciate da L'Espresso

Offese, urla, battute sessiste e omofobe all’interno dell’ospedale di Salerno. È quanto denuncia l’Associazione liberi specializzandi (Als) che si è rivolta a L’Espresso per diffondere quanto, a suo dire, “avviene all’interno della scuola di specializzazione in Chirurgia plastica dell’Università di Salerno, che si trova all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Autore delle frasi, denuncia Als, sarebbe il direttore della scuola di specializzazione, Carmine Alfano, che è anche il candidato sindaco del centrodestra al comune di Torre Annunziata (Napoli). Als e L’Espresso riportano alcune frasi attribuite a Carmine Alfano tra cui: “In America vanno di moda i ricchioni, qui esistono gli uomini e le donne, i binari non esistono”, e ancora “Tutti quanti là dentro, nel forno crematorio a Cava de’ Tirreni e abbiamo risolto il problema”. I discorsi sarebbero stati registrati da giovani specializzandi che si dicono “stanchi di vessazioni continue, minacce e un clima tutt’altro che professionale”. Fra le decine di audio ascoltate da L’Espresso spiccherebbe “un accanimento del professor Alfano nei confronti degli omosessuali” ma gli specializzandi denunciano anche di essere “quasi quotidianamente vessati e minacciati con appellativi offensivi ed esclamazioni volgari, costretti a subire in silenzio e ad ascoltare battute sessiste e omofobe, creando un ambiente di lavoro tossico e umiliante”.

Zan (Pd): “Frasi sconvolgenti, centrodestra prenda distanze”

Le parole di Alfano hanno provocato l’indignazione delle opposizioni, che chiedono al centrodestra di dissociarsi. “Sono sconvolgenti le frasi di Carmine Alfano, primario a Salerno e candidato sindaco per la destra a Torre Annunziata, che inneggia ai forni crematori per gli omosessuali. FdI, Forza Italia e Italia Viva prendano le distanze: queste non sono opinioni, sono crimini d’odio. Basta”, ha commentato sui social Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd.

Maiorino (M5S): “Parole disgustose, via da università”

“Le registrazioni che i medici specializzandi di Chirurgia Plastica di Salerno hanno inviato a l’Espresso con le urla e le offese al loro rivolte dal primario, Carmine Alfano, sono uno spaccato allucinante del contesto in cui si sono trovati a operare. Ma sono le sue parole contro gli omosessuali che, secondo lui dovrebbero andare tutti ‘nel forno crematorio’, a destare disgusto e riprovazione assoluta. Questo figuro deve essere immediatamente allontanato dall’università. Chiediamo un intervento immediato dei ministri competenti e una presa di posizione nettissima da parte del rettore e della comunità accademica”, ha detto la vicepresidente del gruppo M5S al Senato, Alessandra Maiorino.

